Украина запросила у Евросоюза экстренную помощь

Киев в срочном порядке 24 февраля обратился в Евросоюз с запросом на экстренную помощь. В данной ситуации оказание поддержки возможно в рамках Механизма ЕС по гражданской защите, проинформировал еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

«После ничем не мотивированного российского вторжения сегодня Украина через Механизм гражданской защиты ЕС обратилась за срочной помощью медицинскими средствами, призываю государства-члены немедленно откликнуться с предложениями такой помощи», — написал политик на своей странице в Twitter.