В Одесской области обстреляли воинскую часть: ранены 10 военных
В Ивановском районе Одесской области при обстреле российскими вооруженными силами еще одной воинской части осколочные ранения получили 10 военных, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Кроме того, в результате взрыва в Одессе произошел пожар на улице Новомосковска.
«По прибытии на место вызова спасателями установлено возгорание складских помещений одного из предприятий. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. С рядом расположенных территорий эвакуирована техника», - добавили в ведомстве.