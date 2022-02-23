Погранслужба Украины: Россия вторглась по разным направлениям
«Вторжение России в Украину произошло на многих направлениях. В зависимости от развития ситуации пограничники отходят на запасные позиции». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Сообщается, что украинские пограничники вместе с ВС и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать страну.
«Отметим, что вооруженными силами государства-агрессора совершено вторжение во многих направлениях. Огонь по приграничным подразделениям и пунктам пропуска осуществлялся артиллерией и авиацией, после чего происходило движение военной техники», - говорится в сообщении.
В частности, в ведомстве отметили, что вторжение зафиксировано в Луганской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Херсонской, Одесской областях (остров Змеиный) и в зоне ООС.
«Пограничные подразделения, в зависимости от развития обстановки, передислоцируются на запасные позиции и действуют совместно с украинскими воинами», - добавили в Госпогранслужбе.