Погранслужба Украины: Россия вторглась по разным направлениям

«Вторжение России в Украину произошло на многих направлениях. В зависимости от развития ситуации пограничники отходят на запасные позиции». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Сообщается, что украинские пограничники вместе с ВС и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать страну.

«Отметим, что вооруженными силами государства-агрессора совершено вторжение во многих направлениях. Огонь по приграничным подразделениям и пунктам пропуска осуществлялся артиллерией и авиацией, после чего происходило движение военной техники», - говорится в сообщении.