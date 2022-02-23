В Новосибирске прошла акция: «Нет войне!»
Несколько десятков человек устроили шествие по Красному проспекту Новосибирска под лозунгами "Нет войне!", сообщает ВВС.
Силовики быстро зачистили площадь Ленина от протестующих и задержали нескольких журналистов и активистов, вышедших на антивоенный пикет - журналисток Риту Логинову и Владиславу Шандараеву, активиста Александра Кайгородцева и бывшего кандидата в депутаты горсовета от независимой коалиции Александру Попову.
Задержанные находятся в Центральном отделе полиции г. Новосибирска.