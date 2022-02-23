После первого тайма счет 1:0 в пользу «Марселя».

При этом и до, и после пропущенного гола инициативой владел «Карабах». Агдамцам даже удалось забить, но то, что произошло потом – читайте ниже.

* * * 22:26

На 34-й минуте Ибрахима Ваджи отправил мяч в ворота соперника. На повторе было видно, что гол забит рукой.

Футболисты «Марселя» упорно противились забитому мячу. Напомним, что в Лиге конференций нет VAR.

Польский арбитр гол засчитал и отменять не собирался. В этот момент Гурбан Гурбанов подозвал к себе Ваджи и капитана команды Максима Медведева, поговорил с ними.

После этого Медведев подошел к судье и сообщил, что мяч был забит рукой. Рефери отменил взятие ворот.

Что ж, жест Fair Play от Гурбана Гурбанова, который, весьма вероятно, будут еще долго обсуждать в Европе!

Счет не изменился – 1:0 ведет «Марсель».

* * * 21:58

На 12-й минуте «Марсель» открывает счет.

Отличился Папе Гуэй.

* * * 21:45

Матч начался.

* * * 21:05

Стартовые составы «Карабаха» и «Марселя».

«Карабах»: Лука Гугешашвили, Максим Медведев, Кевин Медина, Марко Вешович, Турал Байрамов, Гара Гараев, Патрик Андраде, Филип Озобич, Кади, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи.

«Марсель»: Стив Манданда, Вильям Салиба, Дуе Чалета-Цар, Валентен Ронжье, Луан Перес, Бубакар Камара, Маттео Генудзи, Папу Гуэй, Седрик Бакамбю, Бамба Дьенг, Аркадиуш Милик.

* * * 17:19

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанским «Карабахом» и французским «Марселем».