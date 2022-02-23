Жест Fair Play от Гурбана Гурбанова, который будет обсуждать вся футбольная Европа В матче «Карабах» - «Марсель»; обновлено 22:38
После первого тайма счет 1:0 в пользу «Марселя».
При этом и до, и после пропущенного гола инициативой владел «Карабах». Агдамцам даже удалось забить, но то, что произошло потом – читайте ниже.
* * * 22:26
На 34-й минуте Ибрахима Ваджи отправил мяч в ворота соперника. На повторе было видно, что гол забит рукой.
Футболисты «Марселя» упорно противились забитому мячу. Напомним, что в Лиге конференций нет VAR.
Польский арбитр гол засчитал и отменять не собирался. В этот момент Гурбан Гурбанов подозвал к себе Ваджи и капитана команды Максима Медведева, поговорил с ними.
После этого Медведев подошел к судье и сообщил, что мяч был забит рукой. Рефери отменил взятие ворот.
Что ж, жест Fair Play от Гурбана Гурбанова, который, весьма вероятно, будут еще долго обсуждать в Европе!
Счет не изменился – 1:0 ведет «Марсель».
* * * 21:58
На 12-й минуте «Марсель» открывает счет.
Отличился Папе Гуэй.
* * * 21:45
Матч начался.
* * * 21:05
Стартовые составы «Карабаха» и «Марселя».
«Карабах»: Лука Гугешашвили, Максим Медведев, Кевин Медина, Марко Вешович, Турал Байрамов, Гара Гараев, Патрик Андраде, Филип Озобич, Кади, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи.
«Марсель»: Стив Манданда, Вильям Салиба, Дуе Чалета-Цар, Валентен Ронжье, Луан Перес, Бубакар Камара, Маттео Генудзи, Папу Гуэй, Седрик Бакамбю, Бамба Дьенг, Аркадиуш Милик.
* * * 17:19
Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанским «Карабахом» и французским «Марселем».
Судить встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Бартошем Франковски.
Напомним, неделю назад «Марсель» выиграл со счетом 3:1. Сегодня лидеру азербайджанской Премьер-лиги необходимо в основные 90 минут победить с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время.
«Карабах» стал первым азербайджанским клубом, которому удалось преодолеть групповой этап еврокубков. Впервые в феврале Азербайджан принимает матч такого уровня.
Интерес болельщиков к сегодняшней игре достаточно большой. Правда, в связи с ковидными ограничениями на трибуны будет допущено лишь 50 процентов зрителей от вместимости стадиона.
Перед матчем будет организована концертная программа. Выступят Аббас Багиров, Самира Эфенди и Самир Джафаров.
«Бакинский Метрополитен» удовлетворил просьбу футбольного клуба «Карабах», продлив сегодня ночью работу станций «Гянджлик», «Нариман Нариманов» и «28 мая» до 01:00.