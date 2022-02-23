Ильхам Алиев назначил нового вице-президента AZAL
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» назначен новый вице-президент. Им стал Самир Рзаев.
В четверг, 24 февраля, президент AZAL Джахангир Аскеров представил коллективу нового вице-президента.
Отмечается, что Самир Рзаев окончил Азербайджанский государственный экономический университет и университет Дарема в Великобритании, где получил степень магистра по специальности «Финансы и инвестиции».
Джахангир Аскеров подчеркнул высокие профессиональные навыки Самира Рзаева, отметив его большой управленческий опыт работы на руководящих финансовых должностях.