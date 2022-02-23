Российские военные пытались пересечь государственную границу на направлении Рудня (Беларусь) — Выступовичи (Украина). Для этого они использовали два танка, бронестранспортеры и автомобильную технику, но понесли потери. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в четверг, 24 февраля.

«В результате боя враг понес потери: уничтожены пять БТР и автомобиль. Остановлено наступление танков противника в районе Путивля», — заявили там.

Также в Генштабе сообщили, что над Вышгородом был сбит вертолет КА-52. За Геническ, Скадовск, Чаплинку ведутся бои.