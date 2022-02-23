Во Львове объявлена воздушная тревога
Во Львове, куда переехала большая часть посольств иностранных государств из Киева, объявлена воздушная тревога, передают украинские СМИ.
Во Львове, куда переехала большая часть посольств иностранных государств из Киева, объявлена воздушная тревога, передают украинские СМИ.
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