Российские войска обстреляли Мариуполь, повреждены жилые дома
«Войска России обстреляли микрорайон «Восточный» в Мариуполе, в результате обстрела повреждены дома, количество пострадавших уточняется. Об этом сообщает городской совет Мариуполя.
Горсовет представил список повреждений в жилом дома по состоянию на вечер четверга, 24 апреля.
Улица Киевская, 11/1 в девятиэтажке (выбиты стекла)
• улица Олимпийская, 161 (выбиты стекла)
• улица Киевская, 16 (пробит газопровод)
• ул. Пейзажная, 40/1, 40/2 (снаряд попал в дорогу, выбиты стекла)
• ул. Киевская, 1,3,11/1 (выбиты стекла)
• ул. 9 Мая, 13 кв 37 (снаряд попал в квартиру, жильцов не было дома)
• ул. Киевская, 48/1, 48/2, 48/3 (выбиты стекла)
• проул. Пейзажный (попадание снаряда в дорогу, в нескольких домах выбиты стекла)
• ул. Станиславского, 243 (попадание снаряда в дорогу)
• ул. 9 Мая, 15, кв 8 (попадание снаряда в дом стены, снаряд не разорвался)
• пров. Ландшафтный, 33 (пробит газопровод)
• ул. Киевская, 46, 4 этаж (попадание в квартиру).