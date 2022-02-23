Экс-министр обороны Украины: Харьков сейчас главная цель российских военных. Пытаются добраться до Киева.

«Наступления происходят. Сейчас они уже совсем близко к городу Херсону. Ситуация там действительно критическая. Они также пытаются окружить Харьков. Похоже, что Харьков на данный момент является главной целью», — сказал он, передают украинские СМИ.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Харьков на данный момент является главной целью российских военных. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Загороднюка, российские военные пытаются добраться до Киева, используя одну боевую группу. «Группа шла из Беларуси, но ее остановили. Там довольно плохая дорога до Киева. Странно, что они отправили такую маленькую группу по такой дороге. Очевидно, это был просчет с их стороны на данный момент. Были некоторые российские потери, некоторые и с нашей стороны», — сказал он.

Экс-министр заявил, что украинские Вооруженные силы ведут достаточно серьезные боевые действия.

По его словам, очевидно, что ситуация крайне напряженная.

«Первым шоком сегодня утром были ракетные обстрелы, ракетные удары и удары беспилотников. Некоторые здания наших Вооруженных сил просто разрушены. Все они являются военной инфраструктурой. Они [россияне] пытаются прорвать границу и войти в страну со своими наземными силами. Украинские Вооруженные силы пытаются их остановить», — сказал он.