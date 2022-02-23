И в Киеве объявлена воздушная тревога
В столице Украины Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает Киевская горадминистрация.
Отмечается, что жителей столицы просят срочно пройти в укрытия.
В столице Украины Киеве объявлена воздушная тревога, сообщает Киевская горадминистрация.
Отмечается, что жителей столицы просят срочно пройти в укрытия.
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