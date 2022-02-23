Центр оборонных стратегий Украины обнародовал отчет по состоянию на 14:00 24 февраля, согласно которому Россия уже потеряла 7 самолетов, 4 вертолета, более 10 единиц бронированной техники и около 100 человек личного состава, а также смогла захватить Геническ и Новую Каховку, сообщает Украинская правда.

"Путин выступил в 5:00, после чего сухопутные войска ВС РФ при поддержке авиации начали вторжение в Украину. Более 60 объектов военной инфраструктуры на всей территории Украины подверглись обстрелам. Было нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр". Непосредственно перед атакой военной техникой ВС РФ производился артиллерийский обстрел, в том числе РСЗО, приграничных районов.

Обстрелу подверглись большинство подразделений и наряды в местах прорыва вдоль границ с РФ и Беларусью. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Херсонской областях.

Основным направлением сосредоточения усилий войск агрессора в настоящее время является Харьков. Есть попытка оцепления. ВСУ совместно с НГУ отбивают атаки.

Наступление на направлении Мелитополь и Херсон, врагом захвачены Геническ и Новая Каховка. Уточняется информация по захвату российским десантом моста через Днепр в Херсоне. Де-факто российские войска выполняют задачи восстановления поставок воды в Крым через северо-крымский канал. Оккупационные власти Крыма заявили о подготовке к получению воды.

Российская военная техника в Черниговской области была остановлена. В Сумской и Харьковской областях враг продвинулся до 10-20 км и был остановлен ВС. В частности, войска РФ подошли вплотную к Харькову и понесли потери. Военнослужащие Нацгвардии уничтожили четыре российских танка на объездной дороге под Харьковом. Мариуполь обстреливают РСЗО из ОРДЛО, но пока без попытки захода российских войск, в том числе десанта. Вместе с тем возможна работа диверсионных групп.

Предпринимаются попытки атаковать вертолетами военную инфраструктуру на севере от Киева и в Гостомеле. Остров Змеиный был атакован РФ, атака отбита (13.00).

Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне.

Движение войск РФ из Крыма осуществляется по направлениям Мелитополя и Херсона к рубежам обороны ВС Украины. Замечен воздушный десант (вертолеты) возле Херсона.

По имеющейся информации, есть потери (около 40) и раненые среди пограничников и военнослужащих ВС Украины. Повреждены как объекты военной инфраструктуры, так и гражданской, в том числе многоэтажные дома (Чугуев).

Ожидается подтверждение по захвату врагом населенного пункта Счастье Луганской области. Российские войска не позволяют создать зеленый коридор для вывоза детей и женщин с захваченных территорий.

Главными задачами текущего этапа вторжения войск РФ может быть захват Киева, всей Херсонской области и Мариуполя. Одновременно российские войска пытаются создать панику в целях капитуляции Украины.