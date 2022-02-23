Офис Зеленского: Путин не пойдет на переговоры

"Безусловно, Российская Федерация не идет сейчас ни на какие разговоры – и не будет идти. Они приняли для себя роковое решение и попытаются молниеносно доиграть это решение, пока их не заставят понести какую-то ответственность и сесть за стол переговоров", - сказал Подоляк, передает Корреспондент.net.

Президент России Владимир Путин не намерен идти на переговоры с Владимиром Зеленским и пытается действовать молниеносно, чтобы нанести максимальный ущерб Украине. Об этом на брифинге в четверг, 24 февраля, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его прогнозам, российские власти будут пробовать за это время максимально нанести Украине вред и достичь каких-то целей. "Что такое психология войны? Они хотят, пока люди находятся в шоке, в том числе россияне, добиться максимального эффекта от своей инициативы. Потому они будут максимально оттягивать любые возможности переговоров. Это психология войны. Они хотят нанести нам максимальный ущерб", - отметил советник главы ОП.

Он также напомнил, что украинские власти неоднократно предпринимали попытки провести переговоры с Кремлем и получить от них объяснения эскалации – но безрезультатно.

Подоляк также подчеркнул, что упреки к украинскому наступлению безосновательны. Россия начала первые обстрелы в 3:40 утра, еще до того, как президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением в 5 утра.