Валентина Матвиенко о россиянах, которые не поддерживают военную операцию в Украине
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко высказалась о россиянах, которые не поддерживают объявленную президентом страны Владимиром Путиным военную операцию на Украине, передает BBC.
По ее мнению, они думают о «сиюминутных проблемах».
«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое – о чем мы неоднократно слышали – и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, - вот этого нельзя допустить», - сказала Валентина Матвиенко.