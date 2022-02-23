Латвия отозвала своего посла из Москвы и прекращает выдачу виз россиянам

«Латвия отзывает своего посла из России, а также прекращает выдачу виз гражданам России». Об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич, передает Delfi.

В своем блоге в социальной сети Twitter министр пояснил, что отзывает в Ригу посла Латвии в России Мариса Риекстиньша для консультаций.

Помимо того, министр решил прекратить выдачу латвийских виз гражданам России.

Исключение — случаи, связанные с гуманитарными обстоятельствами.