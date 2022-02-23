Российские военные с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС МВД Украины
Российские войска с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Нацвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление", - сообщил Геращенко.
Он отметил, что если в результате ударов артиллерии россиян будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.