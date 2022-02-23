CNN показал кадры с российскими военными в аэропорту Борисполь видео
Американский телеканал CNN показал кадры с российскими военными.
По словам корреспондента телеканала, видео снималось в районе киевского аэропорта Борисполь.
Американский телеканал CNN показал кадры с российскими военными.
По словам корреспондента телеканала, видео снималось в районе киевского аэропорта Борисполь.
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