«Ответим хладнокровно»: Макрон заявил, что ЕС введет санкции против военной и энергетической сферы РФ

Санкции Евросоюза против России из-за полномасштабного нападения на Украину затронут военную, экономическую и энергетическую сферы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телевизионного обращения, передают украинские СМИ со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, санкции против России «будут соответствовать той агрессии, в которой она виновна». Решение будет принято после переговоров с союзниками на предстоящих саммитах Большой семерки, Европейского Союза и НАТО.

«В ответ на этот акт войны мы ответим без слабости, с хладнокровием, решимостью и единством», - сказал Макрон.