Остров Змеиный в Одесской области захватили российские военные. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, потеряна. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

"Связь с пограничниками, находящимися на острове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что на острове разрушена вся инфраструктура.