Россия захватила остров Змеиный ГПС Украины
Остров Змеиный в Одесской области захватили российские военные. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, потеряна. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.
"Связь с пограничниками, находящимися на острове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве добавили, что на острове разрушена вся инфраструктура.
* * * 18:59
Российские корабли атаковали украинский остров Змеиный (Одесская область), используя ствольное корабельное вооружение, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Пограничники и ВСУ держат оборону. В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков", - говорится в сообщении.