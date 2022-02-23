Швейцария вводит санкции против российских банков и депутатов
Власти Швейцарии вводят финансовые санкции в отношении трех банков России и ограничения на поездки в отношении 361 депутата Государственной Думы, передает РИА Новости.
Власти Швейцарии вводят финансовые санкции в отношении трех банков России и ограничения на поездки в отношении 361 депутата Государственной Думы, передает РИА Новости.
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