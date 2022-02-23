Зеленский: Украинские военные остановили атаки российских войск новость дополнена
Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Украине на фоне нового вторжения России и заявил, что украинские военные остановили атаки врага, сообщает Украинская правда.
Главное об оперативной ситуации в Украине
- В Донбассе ВСУ действуют на отлично, Харьковское направление очень сложное, силы для защиты города работают надежно;
- Самая проблемная ситуация – на юге. Украинские войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг пытается продвинуться в сторону Мелитополя из Крыма;
- На севере противник медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. В Житомирской области – надежная оборона;
- В Гостомеле блокируют российский десант, войска получили приказ об уничтожении;
- Среди украинской армии есть потери, российские военные захвачены в плен, некоторым из них украинские врачи оказывают помощь, уничтожено много российской авиации и бронетехники.
В пресс-центре МВД Украины сообщили, что сейчас продолжаются бои фактически по всей территории Юго-Восточной и Центральной Украины, идет ожесточенный бой возле Чернобыля. Российские войска пытаются продвигаться в Украину, зафиксировано 392 обстрела, уничтожены шесть мостов. Украинские бойцы продолжают защищать Украину, заявили в ведомстве.