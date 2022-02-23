Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации в Украине на фоне нового вторжения России и заявил, что украинские военные остановили атаки врага, сообщает Украинская правда.

Главное об оперативной ситуации в Украине

- В Донбассе ВСУ действуют на отлично, Харьковское направление очень сложное, силы для защиты города работают надежно;

- Самая проблемная ситуация – на юге. Украинские войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг пытается продвинуться в сторону Мелитополя из Крыма;

- На севере противник медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. В Житомирской области – надежная оборона;

- В Гостомеле блокируют российский десант, войска получили приказ об уничтожении;

- Среди украинской армии есть потери, российские военные захвачены в плен, некоторым из них украинские врачи оказывают помощь, уничтожено много российской авиации и бронетехники.