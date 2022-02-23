В Азербайджане продлили особый карантинный режим
Кабинет министров принял постановление «О продлении особого карантинного режима на территории Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее последствий, срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 мая 2022 года.
Напомним, что срок действующего карантина истекает 1 марта 2022 года.