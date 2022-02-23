Он отметил, что диверсант пытался выдать себя за украинца, но не ориентировался на местности и плохо понимал украинский язык.

В Министерстве внутренних дел опубликовали видео задержанного российского диверсанта под Гостомелем, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает «Европейская правда».

Геращенко отметил, что при нем были обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его забросили.

«Я Михал Георгиевич Полушенко. Сам я выродок из Житомирской области. Живу в Буче, но приписан в Киеве», - сказал он.

На вопрос, что он там делает, диверсант заявил: «Просто живу с этой стороны на Миляритивной 12, вижу горящий дом. Приехал сюда посмотреть».