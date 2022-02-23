МВД Украины опубликовало видео пойманного российского диверсанта видео
В Министерстве внутренних дел опубликовали видео задержанного российского диверсанта под Гостомелем, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает «Европейская правда».
Он отметил, что диверсант пытался выдать себя за украинца, но не ориентировался на местности и плохо понимал украинский язык.
Геращенко отметил, что при нем были обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, зачем его забросили.
«Я Михал Георгиевич Полушенко. Сам я выродок из Житомирской области. Живу в Буче, но приписан в Киеве», - сказал он.
На вопрос, что он там делает, диверсант заявил: «Просто живу с этой стороны на Миляритивной 12, вижу горящий дом. Приехал сюда посмотреть».