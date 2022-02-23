Зеленский мировым лидерам: Если не поможете, завтра война постучится в вашу дверь

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество помочь Украине, которая один на один противостоит агрессору, говорится в обращении главы украинского государства.

"Если вы, уважаемые европейские, мировые лидеры, лидеры свободного мира нам сегодня не поможете, если мощно нам не поможете, то завтра война постучится в вашу дверь", - заявил президент Украины, сообщает Украинская правда.

Зеленский отметил, что 24 февраля говорил со многими мировыми лидерами, но обратился к ним еще раз. Он подчеркнул, что Украина не выбирала путь войны и желает вернуться к миру.