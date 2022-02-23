Иностранцы начали выходить из советов директоров российских компаний

Согласно информации, бывший канцлер Австрии Кристиан Керн заявил изданию Standard, что уведомил РЖД о том, что слагает с себя полномочия члена совета директоров. На сайте компании он еще значится как независимый директор.

Финская Turun Sanomat сообщила, что наблюдательный совет “Сбера” покинул экс-премьер Финляндии Эско Ахо. Сейчас на сайте банка все иностранцы указаны как выбывшие из совета. Помимо Ахо это еще Надя Кристина Уэллс и Натали Александра Брагински Мунье – обе они финансовые аналитики и члены советов директоров нескольких компаний. Все трое занимались в том числе стратегическим планированием в компании.

Издание Financial Times сообщило, что совет директоров компании “Делимобиль”, предоставляющую услуги каршеринга в России, покинул бывший итальянский премьер Маттео Ренци.

При этом часть иностранцев все еще продолжает сотрудничать с российскими компаниями, отмечает BBC. Например, председатель совета директоров “Роснефти” Герхард Шредер (в сам совет входят глава BP Роберт Дадли и Карин Кнайсль. В совет директоров “ЛУКОЙЛа” входят американка Тоби Тристер Гати, которая в 1990-е годы была помощником госсектаря США, а также еще один бывший канцлер Австрии Шюссель Вольфганг).