Иностранцы начали выходить из советов директоров российских компаний
Сразу несколько европейцев покинули советы директоров российских компаний, сообщает BBC.
Согласно информации, бывший канцлер Австрии Кристиан Керн заявил изданию Standard, что уведомил РЖД о том, что слагает с себя полномочия члена совета директоров. На сайте компании он еще значится как независимый директор.
Финская Turun Sanomat сообщила, что наблюдательный совет “Сбера” покинул экс-премьер Финляндии Эско Ахо. Сейчас на сайте банка все иностранцы указаны как выбывшие из совета. Помимо Ахо это еще Надя Кристина Уэллс и Натали Александра Брагински Мунье – обе они финансовые аналитики и члены советов директоров нескольких компаний. Все трое занимались в том числе стратегическим планированием в компании.
Издание Financial Times сообщило, что совет директоров компании “Делимобиль”, предоставляющую услуги каршеринга в России, покинул бывший итальянский премьер Маттео Ренци.
При этом часть иностранцев все еще продолжает сотрудничать с российскими компаниями, отмечает BBC. Например, председатель совета директоров “Роснефти” Герхард Шредер (в сам совет входят глава BP Роберт Дадли и Карин Кнайсль. В совет директоров “ЛУКОЙЛа” входят американка Тоби Тристер Гати, которая в 1990-е годы была помощником госсектаря США, а также еще один бывший канцлер Австрии Шюссель Вольфганг).