В Харькове остановили работу метро
Мэр Харькова Игорь Терехов приказал остановить работу метро и попросил местных жителей оставаться в подземке и помогать друг другу, пишет издание KharkivToday.
«У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар. Поэтому я принял решение остановить все станции метрополитена и попросил вас всех спуститься. Здесь самое безопасное место», - заявил мэр.
Терехов пообещал обратиться в коммунальные службы касаемо организации доставки воды, еды и медикаментов.
Издание отмечает, что в Харьковском метро могут расположиться более 154 тысяч человек.