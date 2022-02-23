В Харькове остановили работу метро

Мэр Харькова Игорь Терехов приказал остановить работу метро и попросил местных жителей оставаться в подземке и помогать друг другу, пишет издание KharkivToday.

«У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар. Поэтому я принял решение остановить все станции метрополитена и попросил вас всех спуститься. Здесь самое безопасное место», - заявил мэр.

Терехов пообещал обратиться в коммунальные службы касаемо организации доставки воды, еды и медикаментов.

Издание отмечает, что в Харьковском метро могут расположиться более 154 тысяч человек.