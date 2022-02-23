Bellingcat: 18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в сторону Киева: цель – захват города

«18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в сторону Киева». Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в правительстве Украины.

«Источники в правительстве Украины сообщили мне, что 18 самолетов Ил-76 вылетели из Пскова в сторону Киева, прибудут примерно через час. Единственной возможной целью было бы захватить и подчинить Киев (и установить марионеточное правительство) сегодня. Пока мир смотрит и почти ничего не делает», - написал Христо Грозев.