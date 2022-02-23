Глава МИД Украины не может вернуться в страну

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не смог вернуться в Украину из США в связи с отменой авиарейсов и пытается добраться в страну наземным транспортом из Европы. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Sky News посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Могу, например, сказать, что министр не мог попасть в Украину. Он летел из США, где принимал участие в различных встречах и заседании Совета Безопасности ООН, но не смог попасть в Украину. Сейчас он перемещается наземным транспортом, приземлившись в одном из европейских городов», - сказал Пристайко.