Евросоюз вызвал постпреда России и пообещал новые санкции из-за Украины

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель поручил генеральному секретарю Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино вызвать постпреда России в Евросоюзе Владимира Чижова.

“В ходе встречи Саннино заявил Чижову, что Евросоюз самым решительным образом осуждает неспровоцированное, неоправданное вторжение в Украину войск Российской Федерации и передал через него требование Брюсселя к президенту России Владимиру Путину о незамедлительном прекращении военной операции в Украине и выводе из этой страны всех российских войск и военной техники”, - говорится в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы.

Генсек Европейской внешнеполитической службы также проинформировал российского постпреда в ЕС о том, что Евросоюз на внеочередном заседании Евросовета 24 февраля примет решение о "твердом ответе на российскую агрессию", который будет включать "новый, болезненный пакет ограничительных мер, направленных и против целых секторов, и против отдельных лиц и в полной мере скоординированных с трансатлантическими партнерами ЕС и единомышленниками".