Офис Зеленского заявил об ожесточенных боях на Донецком и Луганском направлении

Ожесточенные бои с российскими войсками продолжаются на Донецком и Луганском направлении, а также на юге Украины — под ударом Геническ, Каховка, Скадовск, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, вооруженные силы Украины оказывают активное сопротивление и отбрасывают противника, сообщают украинские СМИ.Офис Зеленского заявил об ожесточенных боях.

«Что касается ситуации на фронтах: сейчас противник взял оперативную паузу, перегруппировывается. Тем не менее, ожесточенные бои идут на юге страны, под ударом находится Геническ, Скадовск, Новая Каховка. Также ожесточенные бои идут на Луганском и Донецком направлениях, но сразу подчеркну, что ВСУ были готовы к этим событиям и, безусловно, очень активно оказывают сопротивление и отбрасывают противника на расстояние от рубежей», - добавил Подоляк на брифинге.

Он также подчеркнул, что у Киева есть очень много фото и видеофиксаций разрушений, которые наносят российские вооруженные силы «даже по гражданской инфраструктуре».