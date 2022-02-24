Протестующие в центре Москвы с флагами Украины кричат: «Слава Украине! Героям слава!» видео; обновлено
На акции против войны с Украиной протестующие кричат «Слава Украине! Героям слава!».
У некоторых участников протеста имеются украинские флаги.
Отметим, антивоенные акции проходят и в других крупных городах России.
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На Пушкинской площади в центре Москвы началась акция против войны с Украиной. «Медуза» сообщает, в ней участвуют около 700 человек.
Протестующие пошли вниз по бульварам. Они скандируют «Нет войне». Их начала задерживать полиция.
Ранее антивоенные акции в форме одиночных пикетов и митингов прошли в других городах России, отмечает издание.