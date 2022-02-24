Отметим, антивоенные акции проходят и в других крупных городах России.

На акции против войны с Украиной протестующие кричат «Слава Украине! Героям слава!».

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На Пушкинской площади в центре Москвы началась акция против войны с Украиной. «Медуза» сообщает, в ней участвуют около 700 человек.

Протестующие пошли вниз по бульварам. Они скандируют «Нет войне». Их начала задерживать полиция.

Ранее антивоенные акции в форме одиночных пикетов и митингов прошли в других городах России, отмечает издание.