Зеленский приказал уничтожить десант РФ, заблокированный в Гостомеле

Президент Украины Владимир Зеленский приказал уничтожить российских десантников, блокированных в Гостомеле Киевской области после начавшегося 24 февраля наступления ВС РФ. Об этом он сообщил в своем видеообращении, пишет nv.ua.

Лидер Украины заявил, что Харьков надежно удерживается: "Наиболее проблемная ситуация на юге. Наши войска ведут упорные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя", - отметил Зеленский.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. "С аэродромов Республики Беларусь противник выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы. На Севере противник остановлен по реке Уж в районах Великие Осняки, Равнополье, ведется танковый бой", - говорилось в сообщении.