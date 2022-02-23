Швеция призвала пересмотреть вопрос участия России в Евровидении
Гендиректор Шведской национальной общественной телекомпании (SVT) Ханна Стьярне попросила пересмотреть вопрос участия России в «Евровидении» в 2022 году. Об этом сообщает Eurovoix.
«Я разделяю основную идею «Евровидения» как аполитичного мероприятия. Но ситуация в Европе крайне серьезная в связи с вторжением России в Украину. Это переходит все границы. Мы призываем Европейский вещательной союз изменить свое мнение и будем внимательно следить за развитием событий», - заявила Стьярне.