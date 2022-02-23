Российские военные взяли под контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции. Эту информацию подтвердил в комментарии УНИАН советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в настоящее время станция находится в опасности, есть риск провокаций.

"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьёзнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты.