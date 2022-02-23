Великобритания вводит санкции против банка ВТБ, компании «Аэрофлот» и запрещает экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Об этом заявил премьер-министр Королевства Борис Джонсон.

По его словам, это самые жесткие санкции, которые видела Россия.

Ранее британский премьер уже объявил, что санкции против банка ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот», запретив ее полеты в Великобританию. «Аэрофлот» совершал несколько рейсов в неделю по маршруту Москва - Лондон. Компании также могут запретить летать над территорией Великобритании.

Российские банки, против которых были введены санкции, будут полностью отключены от финансовой системы Великобритании, им будут недоступны расчеты в фунтах.

Под британские санкции попали экс-зампред правления «Сибура» и бывший зять Владимира Путина Кирилл Шамалов, глава ОАК Юрий Слюсарь, вице-президент ВТБ Денис Бортников и председатель правления «Промсвязьбанка» Петр Фрадков.

Великобритания также запретила экспорт в Россию высокотехнологической продукции. Такие меры обычно используются, чтобы сдержать долгосрочное развитие страны.