МИД РФ: США отказались от переговорного процесса с Россией

Российские дипломаты запланировали на 23 февраля встречу с американскими коллегами, о чём заранее договаривались обе стороны, однако за несколько часов до вылета делегации России в Женеву Вашингтон направил Москве заявление госсекретаря Энтони Блинкена о прекращении ведения переговоров. Об этом рассказала RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат отметила, что Блинкен заявил, что он «не желает участвовать в переговорном процессе с Россией».