Германия не будет поставлять оружие Украине, несмотря на войну с Россией

Вместе с тем он объявил о "жестком пакете санкций" в отношении России, решение по которому примет "европейское сообщество вместе с американскими партнерами".

"Мы не будем поставлять оружие", - сказал он.

"Штрафные меры ударят по промышленному и финансовому секторам в России, а также "существенно ограничат доступ к европейскому и американскому рынкам", - подчеркнул Хабек.

Министр добавил, что санкции против России неминуемо отразятся и на немецком бизнесе, но они продуманы так, чтобы "сильно ударить по российской экономике и по возможности незначительно - по немецкой": "Негативное влияние на отдельные отрасли экономики предотвратить не удастся, но это цена, которую придется заплатить за мир".