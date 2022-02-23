В Украине создаются военные администрации заявление зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Только что президент Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций. То есть сопротивление, отпор будут нарастать. Логистические решения - все, что нужны, - будут приняты», - сказал он.