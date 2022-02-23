Лидеры G7: Владимир Путин «выбрал неправильную сторону истории»

Лидеры стран G7 в своем заявлении осудили ввод российских войск в Украину, назвав это грубым нарушением международного права. По мнению представителей «группы семи», российская агрессия в отношении Украины представляет серьезную угрозу мировому сообществу, последствия которой выходят далеко за пределы Европы. Об этом информирует Коммерсант.

В своем заявлении главы cтран G7 заявляют, что президент России Владимир Путин «выбрал неправильную сторону истории». «Изменению международно признанных границ силовым методом не может быть оправдания. Это коренным образом поменяло ситуацию с безопасностью в евроатлантическом регионе. Президент Путин вновь начал войну на европейском континенте. Он выбрал неправильную сторону истории»,— сказано в заявлении на сайте правительства Германии — страны, которая председательствует сейчас в G7.

В своем обращении страны G7 призвали всех партнеров и членов международного сообщества осудить агрессивные действия России и встать плечом к плечу с Украиной, чтобы противостоять «вопиющему нарушению основополагающих принципов международного мира и безопасности».

Они также осудили Минск за причастность к агрессии против Киева и призвали Белоруссию соблюдать свои международные обязательства.