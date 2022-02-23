Джонсон: Британия готова дать убежище руководству Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 февраля заявил, что Британия готова дать убежище руководству Украины.
Джонсон заявил, что Великобритания замораживает все активы банка ВТБ и вводит санкции против авиакомпании «Аэрофлот». Помимо этого, под санкции Великобритании попали ОАК, ОСК, Ростех. Кроме того, вводятся ограничения на суммы, которые россияне могут держать на счетах в Британии. Также Великобритания запрещает экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.
«Британия готова дать убежище руководству Украины», — заявил Джонсон и закончил речь фразой «Слава Украине».