Джонсон настаивает на отключении России от SWIFT, но Шольц против

Премьер-министр Великобритании твердо настаивает на отключении России от международной системы расчетов SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни Германия, ни Евросоюз в целом не поддержат подобные санкции, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

"Премьер очень стремится к этому и настаивает очень твердо", - заявил один из британских чиновников, говоря о желании Джонсона отключить Россию от SWIFT.

Однако правительство Великобритании в целом считает, что эта мера может быть использована только в рамках международного соглашения, и эту позицию разделяет президент США Джо Байден.