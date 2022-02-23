Джонсон настаивает на отключении России от SWIFT, но Шольц против
Премьер-министр Великобритании твердо настаивает на отключении России от международной системы расчетов SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни Германия, ни Евросоюз в целом не поддержат подобные санкции, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
"Премьер очень стремится к этому и настаивает очень твердо", - заявил один из британских чиновников, говоря о желании Джонсона отключить Россию от SWIFT.
Однако правительство Великобритании в целом считает, что эта мера может быть использована только в рамках международного соглашения, и эту позицию разделяет президент США Джо Байден.
"Мы должны сделать это вместе", - отметил британский чиновник.
Отмечается, что Джонсон подвергся резкой критике за то, что антироссийские санкции, объявленные Лондоном на первом этапе, оказались довольно мягкими, и пытается подтолкнуть своих коллег к более жестким мерам в отношении России.