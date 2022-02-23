В Санкт-Петербурге у Гостиного двора на несанкционированной акции против войны на Украине начались массовые задержания участников, сообщает правозащитный телеграм-канал ПЬЯТNIЦА. Сначала люди выстроились живой цепью напротив силовиков, когда толпа начала скандировать «Нет войне!», силовики начали задерживать людей и выводить их в автозаки.

Точечные задержания противников военных действий на Украине начались еще сегодня днем, когда люди начали выходить в центр города с одиночными пикетами. Вечером на Невском проспекте были задержаны координатор городского отделения движения «Весна» Валентин Хорошенин и экс-кандидат в Заксобрание Северной столицы Юрий Багров.