Какие санкции против России обещает Евросоюз?

В своем следующем санкционном пакете ЕС частично приостановит свое визовое соглашение с Россией. Согласно источникам, это затронет вновь прибывающих в ЕС и тех, кто «связан с российским режимом», в том числе официальных лиц, дипломатов и военных. Об этом сообщает BBC.

По поводу отключения России от SWIFT один из высокопоставленных европейских дипломатов сказал, что эта идея витает в воздухе, но не находится в центре обсуждений. SWIFT позволяет проводить быстрые финансовые транзакции и используется 11 000 организаций в 200 странах. Эта мера не входит в следующий пакет санкций, но это не означает, что она снята с повестки дня, сказал дипломат.

Также сообщается, что в этом пакете – меры по экспортному контролю, а также санкции в сферах финансов и промышленности.