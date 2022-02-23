Байден анонсирует «сокрушительные санкции» против России

Страны «Большой семерки» договорились о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину. Об этом написал в твиттере президент США Джо Байден.

Он заявил, что провел переговоры с лидерами стран G7, которые «согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности».