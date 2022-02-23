Байден анонсирует «сокрушительные санкции» против России

Страны «Большой семерки» договорились о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину. Об этом написал в твиттере президент США Джо Байден.

Он заявил, что провел переговоры с лидерами стран G7, которые «согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности».

Ранее лидеры стран G7 осудили вторжение России в Украину. Этому «ничем не спровоцированному и совершенно неоправданному нападению предшествовали сфабрикованные претензии и необоснованные обвинения», говорится в совместном заявлении, опубликованном 24 февраля.

Большая семерка призвала российскую сторону «прекратить кровопролитие» и немедленно вывести войска с украинской территории, а также обеспечить безопасность сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.