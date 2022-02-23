Байден анонсирует «сокрушительные санкции» против России
Страны «Большой семерки» договорились о введении новых санкций против России из-за вторжения в Украину. Об этом написал в твиттере президент США Джо Байден.
Он заявил, что провел переговоры с лидерами стран G7, которые «согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности».
This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w— President Biden (@POTUS) February 24, 2022
Ранее лидеры стран G7 осудили вторжение России в Украину. Этому «ничем не спровоцированному и совершенно неоправданному нападению предшествовали сфабрикованные претензии и необоснованные обвинения», говорится в совместном заявлении, опубликованном 24 февраля.
Большая семерка призвала российскую сторону «прекратить кровопролитие» и немедленно вывести войска с украинской территории, а также обеспечить безопасность сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.