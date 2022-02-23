Харьков полностью окружен
Второй по численности населения город Украины Харьков полностью окружен российскими войсками. Об этом сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
В городе слышна воздушная тревога.
Второй по численности населения город Украины Харьков полностью окружен российскими войсками. Об этом сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
В городе слышна воздушная тревога.
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