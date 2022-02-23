«Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и солдаты! Дорогие боевые друзья! Благодарю каждого из вас, кто сегодня в строю защищает нашу землю от русского оккупанта. Спасибо вашим родным за то, что ждут», - заявил Залужный.

Он также обратился к украинским военным и поблагодарил за охрану страны.

«У России не получилось осуществить блицкриг при вторжении в Украину». Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, передает Gordon.

Также главнокомандующий на английском языке поблагодарил иностранных партнеров Украины, но отметил, что сейчас «время действовать, а не дискутировать».

«Молимся о душах погибших побратимов и о быстром выздоровлении раненых. Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью! За нами правда. С нами Бог. И победа будет за нами!», - сказал Залужный.