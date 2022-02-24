Канада ввела санкции против Шойгу, Силуанова и других

Власти Канады ввели санкции в отношении членов Совета безопасности России, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, министра финансов Антона Силуанова и министра юстиции Константина Чуйченко, передает ТАСС.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо также сообщил, что власти Канады вводят дополнительный пакет экономических санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине.

Он подчеркнул, что эти санкции направлены против 58 физических и юридических лиц, включая представителей российской элиты и членов их семей.

«Канада аннулирует все экспортные разрешения, выданные ранее России», - также сообщил Трюдо.