Байден объявил о новых санкциях: «Мы нанесем долгосрочный ущерб России» обновлено 23:20
Президент США Джо Байден объявил о санкциях в отношении России из-за вторжения в Украину.
Они включают в себя:
- Ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;
- Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;
- Блокирующие санкции против четырех российских банков, включая ВТБ;
- Ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;
- Санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей.
Байден повторил, что США не будут вступать в войну против России, но разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО. 25 февраля лидеры 27 стран-членов альянса соберутся на саммит, добавил Байден.
«Эта агрессия не может остаться без ответа. Если так произойдет – последствия для Америки будут гораздо хуже, чем повышение цен на газ», - заявил президент США.
Он отметил, что «агрессия Путина» дорого обойдется России в экономическом и стратегическом смысле, а сам российский президент станет «изгоем» на международной арене.
* * * 23:09
Американский президент сказал, что читал статьи Путина и смотрел его речь, и сделал вывод, что российский президент хочет восстановить Советский Союз.
Президент США Джо Байден осудил российскую военную операцию на Украине и назвал президента Владимира Путина агрессором, развязавшим войну. Он анонсировал дополнительные санкции против российского финансового сектора и представителей российских элит.
При этом президент США не назвал среди них отключение России от международной системы банковских платежей СВИФТ.
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Президент США Джо Байден выступает с речью о военной операции России в Украине. Он объявил, что США замораживают американские активы четырех российских банков, включая ВТБ, на $1 трлн.
Также под новые ограничения попали представители российской элиты и члены их семей. Кроме этого, США и союзники готовы ограничить импорт российской технологической продукции на 50%.
Джо Байден также заявил, что США не собираются воевать на территории Украины.