Путин в беседе с Раиси: это ответ на многолетние нарушения договоров о безопасности

В четверг, 24 февраля, между президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Об этом пишут иранские СМИ.

В ходе беседы иранский лидер заявил российскому коллеге, что расширение НАТО на восток представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в различных регионах.

Раиси также выразил надежду, что происходящие в Украине события закончатся в интересах обеих народов и всего региона.

В свою очередь, Путин назвал нынешнюю ситуацию законным ответом на многолетние нарушения договоров о безопасности и попытки Запада подорвать безопасность России.