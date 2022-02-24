Как сообщает пресс-служба штаба ООС, ситуация в Донецком оперативном районе напряженная, но контролируемая, продолжаются обстрелы со стороны российских войск. Украинские военные подразделения оказывают сопротивление.

В штабе Операции объединенных сил рассказали об оперативной ситуации на Донбассе по состоянию на 20:00 на фоне полномасштабной агрессии России.

Самые ожесточенные бои на Луганском направлении велись за Счастье, Станицу Луганскую, Лобачево, Беловодск, Старобельск. В боях за Счастье были уничтожены два вражеских танка, захвачен один танк и одна зенитная установка ЗУ-23−2.

На Донецком направлении самые ожесточенные бои были в районе Новотроицкого, Новогнатовки, Павлополя и Пищевика. Сейчас украинские военные не фиксируют новые попытки прорыва противника, на некоторых направлениях наблюдается уменьшение огневой активности.

«Объединенные силы смогли сорвать кремлевский план быстрого наступления. Несмотря на многочисленные атаки врага, авиацию, артиллерийские и ракетные удары, а также множество бронированной техники, враг не смог продвинуться вглубь Украины на восточном направлении. Украинским защитникам удалось отразить атаки, отстоять и удержать все ключевые населенные пункты и объекты инфраструктуры», - подчеркнули в штабе.

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украине ввели военное положение, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе ОГА.